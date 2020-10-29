В течение 19-25 октября в Украине острые респираторные вирусные инфекции и грипп обнаружили у 163 314 человек, из них почти 35% — дети в возрасте до 17 лет. Летальных случаев заболевания за это время не зафиксировано.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья.

Из более чем 163 тысяч больных гриппом и ОРВИ 1,4% были госпитализированы, в том числе 3691 ребенок в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине, но на 3,9% больше показателя предыдущего сезона.

С начала эпидемического сезона (28 сентября) до 25 октября гриппом и ОРВИ переболели 1,6% населения страны. От гриппа вакцинировались 11605 человек, из них 9055 — в течение 19-25 октября.

Грипп — это высокозаразное вирусное заболевание, которое опаснее других ОРВИ. Оно может привести к тяжелым осложнениям: чаще всего это пневмония, иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного. Также нередко развивается сердечная недостаточность. Впрочем, летальность гриппа достаточно низкая — менее 0,1%.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что вакцина от гриппа будет завезена до конца ноября.