В четверг, 29 октября, женское движение Femen провело новую акцию в Одессе. Одна из активисток полностью обнажилась возле здания Генерального консульства Польши в знак протеста против запрета абортов в этой стране.

Об этом сообщает «Страна».

Акция состоялась в 12:00. Секстремистка Femen полностью обнажилась, выкрикивая: «Сестры к оружию». Охранник был настолько ошарашен этим зрелищем, что побоялся препятствовать девушке. Помимо лозунгов, на груди у секстремистки была нарисована красная молния — символ женского восстания в Польше.

Акция стала продолжением киевского перформанса, когда участница движения Femen полностью обнажилась у посольства Польши в Киеве.

В Femen заявили, что продолжают кампанию в поддержку женщин Польши после того, как там запретили аборты.

— Пока не отменят варварский закон о запрете абортов, у всех польских чиновников будет гореть под ногами земля. А пока он не отменен, Femen призывает женщин Польши в случае необходимости приезжать делать аборты в Украину, - заявила лидер движения Анна Гуцол.

Напомним, что полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая обнажилась в возле избирательного участка в Киеве, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской.