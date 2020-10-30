Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю директора ГП «Морской торговый порт «Южный» Романа Инде в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 21,2 миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Романа Инде в нанесении госпредприятию больше 47 миллионов гривен убытков.

При этом, в случае внесения залога, подозреваемый должен будет носить электронное средство контроля, сдать в соответствующие органы госвласти паспорт и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с Украины.

— Срок действия постановления в части возложенных обязанностей — до 26 декабря 2020 включительно, - сказано в сообщении.

Напомним, экс-руководителя порта «Южный» Анатолия Яблуновского уличили в махинациях при закупках топлива. В ходе выполнения договора на поставку дизтоплива в ГП «Морской торговый порт «Южный» нанесли бюджету ущерб почти на 8,6 миллиона гривен.