В пятницу, 30 октября, исполком Николаевского городского совета принял решение «О начале отопительного периода 2020-2021 годов для объектов социально-культурной сферы».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Согласно документу руководителям соответствующих подразделений городского совета поручено в первоочередном порядке обеспечить отоплением организации, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, других объектов социально-культурной сферы, имеющие собственные котельные, а также объектов, в которых в связи со снижением среднесуточной температуры до +8 градусов и ниже не обеспечиваются надлежащие условия в соответствии с санитарными нормами.

Подключение систем теплоснабжения будет проводиться на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг.

«Руководителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николаю Логвинову и ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрию Кишко, предприятиям и организациям города, имеющих котельные, разрешить и обеспечить пуск тепла с 02.11.2020 на объектах социально-культурной сферы (детские сады, школы, больницы и т. д.) в соответствии с обращениями учреждений к теплоснабжающим предприятиям в пределах предоставленных лимитов», — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.