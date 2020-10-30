В пятницу, 30 октября, исполком Николаевского городского совета принял решение «О начале отопительного периода 2020-2021 годов для объектов социально-культурной сферы».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Согласно документу руководителям соответствующих подразделений городского совета поручено в первоочередном порядке обеспечить отоплением организации, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, других объектов социально-культурной сферы, имеющие собственные котельные, а также объектов, в которых в связи со снижением среднесуточной температуры до +8 градусов и ниже не обеспечиваются надлежащие условия в соответствии с санитарными нормами.
Подключение систем теплоснабжения будет проводиться на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг.
«Руководителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николаю Логвинову и ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрию Кишко, предприятиям и организациям города, имеющих котельные, разрешить и обеспечить пуск тепла с 02.11.2020 на объектах социально-культурной сферы (детские сады, школы, больницы и т. д.) в соответствии с обращениями учреждений к теплоснабжающим предприятиям в пределах предоставленных лимитов», — говорится в решении.
Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
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В пятницу, 30 октября, исполком Николаевского городского совета принял решение «О начале отопительного периода 2020-2021 годов для объектов социально-культурной сферы».
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Согласно документу руководителям соответствующих подразделений городского совета поручено в первоочередном порядке обеспечить отоплением организации, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, других объектов социально-культурной сферы, имеющие собственные котельные, а также объектов, в которых в связи со снижением среднесуточной температуры до +8 градусов и ниже не обеспечиваются надлежащие условия в соответствии с санитарными нормами.
Подключение систем теплоснабжения будет проводиться на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг.
«Руководителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николаю Логвинову и ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрию Кишко, предприятиям и организациям города, имеющих котельные, разрешить и обеспечить пуск тепла с 02.11.2020 на объектах социально-культурной сферы (детские сады, школы, больницы и т. д.) в соответствии с обращениями учреждений к теплоснабжающим предприятиям в пределах предоставленных лимитов», — говорится в решении.
Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.