В Украине готовят изменения в законодательстве, которые позволят штрафовать пассажиров без масок в общественном транспорте.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил Николаевский городского голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

— Кабинет Министров Украины сегодня работает с тем, чтобы штрафы за неношение масок выписывались в общественном транспорте выписывались не на водителя, а конкретно на того, кто их не носит. Будут уже серьезные штрафы, как это делается в Европе. Проект этот на выходе и будет проголосован в первом чтении, — рассказал мэр.

Напомним, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запретит работу общественного транспорта в Николаеве, если в течение недели люди не будут придерживаться санитарных норм и показатель заболеваемости COVID-19 не снизится.