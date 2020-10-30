Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запретит работу общественного транспорта в Николаеве, если в течение недели люди не будут придерживаться санитарных норм и показатель заболеваемости COVID-19 не снизится.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы «Диалог» на НИС-ТВ.

— Нам сказали, что необходимо увеличить на 25% количество перевозимых людей с соблюдением норм. Сейчас мы думаем, как просить перевозчиков увеличить количество транспорта, возможно, мы попросим областной транспорт перейти на работу в город, — отметил мэр.

Городской голова отметил, что правоохранителям нужно обязательно усилить контроль масочного режима.

— О том, что в Николаеве люди относятся к маскам в транспорте неуважительно, знают даже в Киеве. Люди не понимают. Мне не то, чтобы больно, хочется уже кричать. Люди не понимают, что если и дальше продолжится это движение без масок, маршрутки просто остановят. Они будут ходить пешком по улицам и не смогут перемещаться в транспорте. Знаете, мы, как самоубийца, который лезет в петлю и затягивает ее у себя на шее, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что следующая неделя будет «образцово показательной». Госкомиссия по ТЭБ и ЧС будет смотреть на темпы заболеваемости. В случае, если улучшений не последует, в Николаеве ограничат работу транспорта, вернув пропускной режим, а также закроют заведения общепита и учреждения культуры.

Ранее Александр Сенкевич рассказал о принятом сегодня на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС решении по ослаблению карантина в Николаеве и заявил, что его усилят через неделю, если горожане не будут соблюдать ограничения.