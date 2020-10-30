Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о принятом сегодня на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС решении по ослаблению карантина в Николаеве и заявил, что его усилят через неделю, если горожане не будут соблюдать ограничения.

Об этом Александр Сенкевич рассказал сегодня, 30 октября, во время прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

Как известно, сегодня утром Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о том, чтобы разрешить работать заведениям общественного питания в Николаеве в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.

Александр Сенкевич рассказал подробнее о принятом решении. По его словас государственная комиссия по ТЭБ и ЧС позволила работать в Николаеве детским садам и начальной школе (1 - 4 классы), а также заведениям общественного питания с некоторыми ограничениями.

— Кейс Николаева рассматривался отдельно членами государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. В первую очередь, разрешили работать детсадам и начальной школе, 1 - 4 классы, с применением локального карантина, то есть, с возможностью оставить на карантине отдельные группы, где болеют дети или воспитатели. На сегодня таких групп у нас около 1%. Второе, разрешили работать нашим ресторанам и кафе до 20:00. Просили до 22:00, но было ограничение до 20:00 с ограничением по количеству посетителей и соблюдением существующих карантинных норм. Проверять будут с помощью кассовых аппаратов ГФС и полиция, которая будет контролировать. Я считаю, что вместо того, чтоб вообще ничему не давать работать, это для нас самый лучший способ. Даже за это разрешение пришлось побороться. Продовольственные товары и непродовольственные товары - работают в одном и том же режиме. С соблюдением карантинных ограничений. Единственное, дополнительно будут введены нормы касательно 15м2 на человека. Также работает до 20:00 наша обслуживания - парикмахерские, салоны и так далее. Театры работают, как и кинотеатры, по такому же принципу. Внешкольное и школьное образование работает с соблюдением норм, - сказал Александр Сенкевич.

Также обсуждался вопросы и работы общественного транспорта в Николаеве. В случае, если горожане продолжат нарушать масочный режим в маршрутках, то через неделю работу общественного транспорта в городе запретят.

— Также нам поставили задачу, чтобы мы увеличили количество мет перевозок в общественной транспорте и усилили контроль масочного режима. Информация о том, что николаевцы ездят без масок в маршрутках, дошла и до Киева. Если до конца следующей недели у нас не будет улучшений в этом направлении, то решением государственной комиссии по ТЭБ и ЧС будет перекрыто маршрутное сообщение в Николаеве, то есть, общественный транспорт, - сказал Александр Сенкевич.

Эти ограничения начинают работать в понедельник, 2 ноября и будут действовать до конца следующей недели, после чего этот вопрос снова подымется на заседании государственной комиссии.

— Эта информация дается на 1 неделю. Эти ограничения начинают работать с понедельника и будут работать до конца следующей недели. Если будут систематические нарушения со стороны ресторанов, баров и так далее - эти ограничения снимут, и снова поставят нас в «красную» зону с запретом заниматься любой деятельностью, - сказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова обратился к жителям города с просьбой ответственной отнестись к этому решению и не нарушать требования карантина.

— Уважаемые друзья, прошу вас относиться к этому ответственно. Это не значит, что мы снова будем выходить на митинги, и нам будут разрешать. Это, скорее, исключение. Потому что Николаев рассматривался отдельно единым городом. Это мы мотивировали нашими показателями заболеваемости и тем, что николаевский бизнес закрылся и не осуществлял деятельность в последние дни. Я прошу вас, пожалуйста, соблюдайте эти решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, мы будем наблюдать, а тех, кто будет нарушать, будем просто закрывать, - сказал мэр Николаева.

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