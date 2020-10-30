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Контрольно-пропускные пункты были установлены по всей Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.
Об этом сообщает Reuters.
Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы по 3 ноября, чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, но есть исключения, в том числе для тех, кто едет на работу и с работы.
В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания — 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.
Система здравоохранения Португалии, которая до пандемии имела самое низкое число коек в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в Европе, может вместить 800 пациентов с COVID – 19.
Правительство обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.
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Контрольно-пропускные пункты были установлены по всей Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.
Об этом сообщает Reuters.
Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы по 3 ноября, чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, но есть исключения, в том числе для тех, кто едет на работу и с работы.
В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания — 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.
Система здравоохранения Португалии, которая до пандемии имела самое низкое число коек в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в Европе, может вместить 800 пациентов с COVID – 19.
Правительство обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.