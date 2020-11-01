Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Гану, передает Reuters.

В штате Виктория — наиболее горячей точке, на которую приходится более 90% из 907 смертей, связанных с коронавирусом в Австралии — вчера не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания. Также не было ни одного летального случая вследствие пандемии уже второй день подряд.

В связи с этим в стране планируют дальнейшее ослабление ограничений относительно социального дистанцирования. На прошлой неделе штат Виктория уже отменил большинство из ограничений.

Всего с начала пандемии в Австралии зарегистрировали 27 500 случаев заболевания. Небольшие цифры инфицирования связывают с быстрым закрытием международных границ и введением ограничений по социальному дистанцированию. Также плюсом стало широкомасштабное тестирование и отслеживание болезни.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.