Об этом сообщает Reuters.

Доклинические испытания израильской вакцины на животных начались в марте и закончились лишь неделю назад. Институт биологии, подчиненный Министерству обороны Израиля, получил разрешение для перехода к этапу тестирования на людях.

Для первого этапа клинических испытаний препарата пригласили 80 добровольцев. Если результаты будут положительными, в декабре группу расширят до 960 человек. Для третьего и последнего этапа испытаний должны привлечь 30 тысяч добровольцев. Этот этап запланирован на апрель/май 2021 года. Поэтому если испытания будут успешными, уже летом следующего года Израиль сможет получить собственную лицензированную вакцину против коронавирусной инфекции.

Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.