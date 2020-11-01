В Великобритании на фоне роста количества больных коронавирусом вводят усиленный карантин — он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

— Премьер-министр Борис Джонсон приказал вернуть Англию в режим национальной изоляции после того, как Соединенное Королевство преодолело рубеж в один миллион случаев Сovid-19, — говорится в сообщении.

В Британии на время карантина просят жителей оставаться дома. Покидать помещение можно для работы, учебы, посещения врача, покупки товаров первой необходимости или занятий спортом на свежем воздухе.

Отмечается, что во время карантина будут работать только магазины с товарами первой необходимости, другие смогут выдавать товары, оформленные онлайн. Рестораны, бары и пабы закроют, однако они смогут выдавать заказ навынос или для доставки. Месячный карантин будет действовать с 5 ноября по 2 декабря.

Напомним, Австрия вводит жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса, что начнет действовать с полуночи вторника, 3 ноября и продлится до 30 ноября.