В Николаеве полицейские и бойцы КОРД задержали группировку воров, которые обокрали больше полусотни квартир в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что злоумышленники неславянского происхождения путешествовали регионами Украины и подыскивали пенсионеров, которым представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье, а потом просили пожилых людей временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение.

— Если люди соглашались, то воры расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения, после чего забирали деньги потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли, - сообщают в полиции.

В пятницу, 30 октября, всех троих — 20-ти, 22-х и 33-х лет — задержали на выезде из Николаевской области. По местам их проживания в Никополе Днепропетровской области, а также в их машинах следователи провели обыски. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Отмечается, что члены группировки совершали кражи в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской и других областях, а также в Киеве.

При этом в Николаевской области группа воров обокрала квартиры пенсионеров в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной из женщин они украли 25 тысяч гривен и золотые украшения, а у второй — около 20 грамм ювелирных изделий.

Сейчас продолжаются расследования уголовных дел, начатых по части 3 статьи 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилище», санкция которой предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в селе Калиновка в Еланецком районе неизвестные проникли в помещение сельсовета устроили погром в кабинетах ограбили его.