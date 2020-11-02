Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».

Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны должен согласовать представитель украинской стороны ㅡ Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.

— По имеющейся у меня информации, ни одно клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить, нужно подать в Государственный экспертный центр досье, ㅡ сказал Виктор Ляшко.

Он пояснил, что экспертный центр оценивает дизайн проекта, все подходы и только после этого допускает клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяет совместно с заказчиком.

Однако, по словам Ляшко, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин из-за утраченного производства иммунобиологических препаратов.

Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.