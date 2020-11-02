Американская компания Johnson & Johnson может провести испытания своей вакцины от COVID-19 в Украине.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».
Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны должен согласовать представитель украинской стороны ㅡ Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.
— По имеющейся у меня информации, ни одно клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить, нужно подать в Государственный экспертный центр досье, ㅡ сказал Виктор Ляшко.
Он пояснил, что экспертный центр оценивает дизайн проекта, все подходы и только после этого допускает клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяет совместно с заказчиком.
Однако, по словам Ляшко, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин из-за утраченного производства иммунобиологических препаратов.
Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.
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Американская компания Johnson & Johnson может провести испытания своей вакцины от COVID-19 в Украине.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».
Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны должен согласовать представитель украинской стороны ㅡ Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.
— По имеющейся у меня информации, ни одно клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить, нужно подать в Государственный экспертный центр досье, ㅡ сказал Виктор Ляшко.
Он пояснил, что экспертный центр оценивает дизайн проекта, все подходы и только после этого допускает клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяет совместно с заказчиком.
Однако, по словам Ляшко, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин из-за утраченного производства иммунобиологических препаратов.
Напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.