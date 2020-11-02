В Донецкой области 49-летняя женщина пыталась подорвать на растяжке с гранатой свою знакомую в ее собственном дворе. Между женщинами был давний конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Правоохранители обнаружили, что 20 июня этого года злоумышленница привезла в село Иванополье, где живет ее жертва, гранату РГД-5 и металлическую проволоку, подключенную к чеке.

Женщина установила растяжку на воротах дома своей 55-летней «соперницы». К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по фигурантке. Ее будут судить за покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и незаконное обращение с боевыми припасами.

В частности женщине инкриминируют статью 15 (Покушение на преступление), статью 115 (Покушение на умышленное убийство) и статью 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

По заключению следствия, противоправные действия подрывницы угрожали жизни многих лиц и могли повлечь другие жертвы. Теперь женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Новоодесском районе полицейские задержали мужчину, который пытался убить свою семью, облив химическим веществом.