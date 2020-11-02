Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривны.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,29 гривны (на 2 ноября — 33,25 гривны).

Отметим, что курс гривны к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 года — 26 января был зафиксирован курс 28,75 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что с начала года задолженность по зарплатам на Николаевщине выросла больше чем на 40%.