В 2020 году более 2000 абитуриентов из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей вступили в украинские вузы.

Об этом в ходе брифинга заявил заместителя Министра образования и науки Андрей Витренко, во вторник, 3 ноября.

— В 2016 году через центры «Крым-Украина» вступили 153 человека, в 2020 году — 397 человек. Через образовательные центры «Донбасс-Украина» количество лиц, поступивших в украинские вузы выросло почти в два раза. Так в 2016 году количество поступающих составляло 855 человек, в 2020 году — 1629 человек, — заявил Андрей Витренко.

При этом большинство поступающих из Донбасса предпочли учебные заведения, которые территориально находятся неподалеку. В частности в Донецкой области. Абитуриенты из Крыма преимущественно потянулись в ВУЗы Киева. По информации Минобразования, в среднем, чтобы получить профессию, переезжают 8,4% абитуриентов.

Наиболее привлекательным для молодежи в этом году стал Киев — там учится 32% учащихся из других регионов. За ним — Винницкая (15% учащихся), Киевская (12%), Полтавская (9%) и Донецкая (8%) области. При этом Винницкая область является рекордсменом как по количеству учеников в целом, так и по охвату профобразования.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, на основании которого абитуриенты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут поступить в украинские вузы без ВНО.