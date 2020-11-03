По законопроект в первом чтении проголосовал 251 депутат. Наказание введут после того, как депутаты поддержат проект закона во втором чтении.

Штрафовать хотят за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без одетых респираторов, защитных масок, закрывающих нос и рот.

Размер штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан — то есть от 3400 до 5100 грн.

В Минздраве также просят поддержать законопроект, который усилит ответственность граждан за неношение масок. За это хотят штрафовать от 170 до 225 грн. Но это еще не рассматривали.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.