Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.

Об этом сообщает Reuters.

С полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны. Футбольные матчи будут проводиться со зрителями.

Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.

Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.

Как сообщалось, Правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.