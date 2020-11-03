Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.
Об этом сообщает Reuters.
С полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны. Футбольные матчи будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.
Как сообщалось, Правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Правительство Венгрии ужесточает карантинные ограничения в стране. В частности, вводится комендантский час.
Об этом сообщает Reuters.
С полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны. Футбольные матчи будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.
Как сообщалось, Правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.