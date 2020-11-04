В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 167 случаев коронавируса.

Об этом пишет LB.ua. ссылаясь на Командование медицинских сил ВСУ.

— За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человека, - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что всего в армии COVID-19 болеет 1 851 человек.

Всего за время пандемии выздоровели — 4 342 человека, летальных случаев — 17.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток — 29 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9524 человек, зафиксировано 199 летальных случаев, 7536 пациентов выздоровели.