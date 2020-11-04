За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9524 человек, зафиксировано 199 летальных случаев, 7536 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 4 ноября.

В Украине второй день подряд антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, днем ранее заболели 8899 человек.

Также зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев. Предыдущее рекордное значение было установлено 30 октября, тогда умерло 173 человека за сутки.

Кроме того, выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом. Днем ранее этот показатель составил 5100.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 420 617 человек, из них 176 404 выздоровели, летальных исходов — 7731.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.