Законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда поддерживают 57% украинцев. Зато хорошо осведомлены о решении суда, которым отменили ряд антикоррупционных норм, лишь 39%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Рейтинга».

39% опрошенных украинцев заявили, что они хорошо осведомлены о решении Конституционного суда, 36% — что-то слышали об этом, а вот 25% — впервые услышали об этом решении. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители Киева.

Большинство — 59% — относятся негативно к решению, 25% — нейтрально и 11% — положительно. Среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негативно к нему относятся 83%.

Лишь 19% опрошенных заявили, что доверяют Конституционному суду, большинство (60%) заявили о своем недоверии. Кроме того, среди украинцев, которые знакомы с решением КС, недоверие к институту у 78%. В то же время 57% украинцев заявили, что поддерживают законопроект Зеленского об отставке состава КС. 27% — не поддерживают, а вот 16% с отношением еще не определились.

За 2-3 ноября социологическая группа «Рейтинг» опросила по резонансным событиям 2 тысячи украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Метод — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации. Также КСУ закрыл доступ к электронной деклараций чиновников, а лишил ключевых полномочий.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить состав суда и начать отбор новых судей.