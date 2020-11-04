Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за фейковые минирования. «За» проголосовали 235 нардепов.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога будут наказывать лишением свободы от 2-х до 6-ти лет кроме этого у нарушителя также могут конфисковать имущество.

Если то же самое нарушение совершено повторно или если объектами фейкового минирования стали критически важные объекты инфраструктуры, здания органов государственной власти, учреждения здравоохранения, образования — «минерам» грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с возможной конфискацией. Отметим, что ранее в законе конфискация имущест.

Напомним, Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.