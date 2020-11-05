Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 4130 о бесплатном питании для детей погибших военных. «За» проголосовали 324 нардепа.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

По действующему законодательству, обеспечивать бесплатным питание в учреждениях образования должны детей-сирот, детей без родительской опеки и учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей.

Однако такая льгота не распространяется на детей, у которых один из родителей погиб (пропал без вести), защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон закрепляет общеобязательную норму для органов государственной власти и местного самоуправления. Так, те органы власти, которые имеют в подчинении государственные и коммунальные учебные заведения, должны обеспечивать бесплатным питанием детей, у кого один из родителей погиб (пропал без вести), защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.