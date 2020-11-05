Во Франции за минувшие сутки коронавирус подтвердили в 58 046 человек - самый высокий показатель с момента начала пандемии.

Об этом объявил в четверг глава Генеральной дирекции минздрава Франции Жером Саломон, сообщает Le Figaro.

Количество людей, умерших от COVID-19, выросло за сутки на 363 и составило 39 037. В среду сообщали о 385 смертях.

В больницу госпитализировали еще 3000 новых пациентов с коронавирусом.

Общее количество заражений от начала пандемии сейчас составляет 1 601 367. Уровень положительных результатов тестов — 20,76%.

По словам Жерома Саломона, эпидемиологическая ситуация в стране серьезная, и 85% коечного фонда в больницах уже используется.

Данные поступили вскоре после того, как Париж объявил о новых ограничительных мерах, введенных в рамках второго общенационального карантина, который действует с прошлой пятницы.

В частности, в Париже ресторанам запретили доставку и продажу блюд «с собой» с 10 вечера.

Напомним, Италия за минувшие сутки зарегистрировала 34 тысячи 505 новых заражений коронавирусом и почти пол тысячи смертей.