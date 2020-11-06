Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заверил, что введение «черных» зон не обсуждали, это «фейк» и «чушь».

— Никаких «черных» зон никто не предлагал вводить», — заявил Максим Степанов.

Об их введении в своем Telegram-канале сначала написала журналистка Соня Кошкина. Она ссылалась на результаты совещания у президента и отмечала то, что полного локдауна не будет, но власть хочет ввести 5 зону карантина — «черную». По словам журналистки, название условное, но в таком регионе как будто планировался «местный локдаун с остановкой всего».

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантинные ограничения. Новые ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах.