Применение в Украине к настоящему времени антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Верховной Рады в пятницу.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
— Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи, - сказал он.
При этом министр призвал не заниматься самолечением.
— Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением, - добавил Степанов.
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Применение в Украине к настоящему времени антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Верховной Рады в пятницу.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
— Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи, - сказал он.
При этом министр призвал не заниматься самолечением.
— Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением, - добавил Степанов.
Ранее сообщалось, что показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области превышает норму в 7 раз