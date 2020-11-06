По состоянию на 6 ноября в Украине количество коек для инфицированных коронавирусом увеличили почти до 80% (44 тысячи 61 койка).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что максимальное количество коек, которое могут ввести в Украине, составляет 52 тысячи. На сегодняшний день в стране введено 44 тыс. кроватей для больных Covid-19.
При этом загруженность больниц, которые отведены для лечения коронавируса, составляет 63,2%. Плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской области — 93,8%, в Житомирской — 81,3% и в Ровенской — 79,1%. В Киеве на данный момент занято 62,7% коек для лечения коронавируса.
Менее 50% больничных коек заняты лишь в трех областях — Херсонской (24,5%), Черкасской (45,1%) и Кировоградской (41,7%).
Согласно данным Минздрава, в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем по стране этот показатель составляет 288,3 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (585,5). В Киеве показатель составляет 311,6.
Напомним, в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 6 ноября в Украине количество коек для инфицированных коронавирусом увеличили почти до 80% (44 тысячи 61 койка).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что максимальное количество коек, которое могут ввести в Украине, составляет 52 тысячи. На сегодняшний день в стране введено 44 тыс. кроватей для больных Covid-19.
При этом загруженность больниц, которые отведены для лечения коронавируса, составляет 63,2%. Плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской области — 93,8%, в Житомирской — 81,3% и в Ровенской — 79,1%. В Киеве на данный момент занято 62,7% коек для лечения коронавируса.
Менее 50% больничных коек заняты лишь в трех областях — Херсонской (24,5%), Черкасской (45,1%) и Кировоградской (41,7%).
Согласно данным Минздрава, в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем по стране этот показатель составляет 288,3 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (585,5). В Киеве показатель составляет 311,6.
Напомним, в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.