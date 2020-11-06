По состоянию на 6 ноября в Украине количество коек для инфицированных коронавирусом увеличили почти до 80% (44 тысячи 61 койка).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что максимальное количество коек, которое могут ввести в Украине, составляет 52 тысячи. На сегодняшний день в стране введено 44 тыс. кроватей для больных Covid-19.

При этом загруженность больниц, которые отведены для лечения коронавируса, составляет 63,2%. Плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской области — 93,8%, в Житомирской — 81,3% и в Ровенской — 79,1%. В Киеве на данный момент занято 62,7% коек для лечения коронавируса.

Менее 50% больничных коек заняты лишь в трех областях — Херсонской (24,5%), Черкасской (45,1%) и Кировоградской (41,7%).

Согласно данным Минздрава, в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем по стране этот показатель составляет 288,3 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (585,5). В Киеве показатель составляет 311,6.

Напомним, в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.