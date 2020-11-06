Власти Одесской области рассматривают здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова в качестве мобильных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель главы Одесской ОГА Вячеслав Овечкин, передает Думская.

— Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова, — заявил Вячеслав Овечкин.

Спорткомплекс «Олимпиец» больше не рассматривают в качестве резервной базы для размещения больных коронавирусной инфекции в случае переполнения больниц третьей волны. По словам Овечкина, никаких работ в «Олимпийце» не ведется, там продолжается спортивный процесс.

В то же время директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева подчеркнула, что на данный момент ситуация с ковидом контролируемая, свободный коечный фонд есть, к тому же разворачиваются новые места для больных.

Нпомним, руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.