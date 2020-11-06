73% украинцев считают украинский язык родным. 53% граждан Украины общаются дома преимущественно на украинском, 29% — на русском.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга волонтеров «Пространства свободы» и инициативы «Учи на украинском».
66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах, не разделяют этого мнения 20%. Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины — от 88% на Западе до 53% на Юге.
Две трети украинцев считают, что доля украинского языка на телевидении должна составлять не менее 75%. Именно такая квота установлена законом, однако на практике второй год подряд в украинском телеэфире растет присутствие русского языка.
Доля украинского языка в прайм-тайм шести ведущих телеканалов, которая начала снижаться еще в прошлом году, в октябре 2020 года упала до 41%. Зато чисто русскоязычные программы в прошлом месяце составили 46%. То есть телеканалы все больше навязывают обществу русский, игнорируя или обходя нормы закона о телевидении и радиовещании.
Русский язык полностью доминирует и в украинском интернет-пространстве. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%. Только в 4 областях украинский язык немного преобладает над русским в соцсетях.
Зато на радио полностью доминирует украинский. Даже на региональных радиостанциях 54% всех песен и более 90% ведения передач — украиноязычные.
Напомним, больше половины украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Больше всего таких на западе страны, меньше всего — на востоке.
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73% украинцев считают украинский язык родным. 53% граждан Украины общаются дома преимущественно на украинском, 29% — на русском.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга волонтеров «Пространства свободы» и инициативы «Учи на украинском».
66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах, не разделяют этого мнения 20%. Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины — от 88% на Западе до 53% на Юге.
Две трети украинцев считают, что доля украинского языка на телевидении должна составлять не менее 75%. Именно такая квота установлена законом, однако на практике второй год подряд в украинском телеэфире растет присутствие русского языка.
Доля украинского языка в прайм-тайм шести ведущих телеканалов, которая начала снижаться еще в прошлом году, в октябре 2020 года упала до 41%. Зато чисто русскоязычные программы в прошлом месяце составили 46%. То есть телеканалы все больше навязывают обществу русский, игнорируя или обходя нормы закона о телевидении и радиовещании.
Русский язык полностью доминирует и в украинском интернет-пространстве. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%. Только в 4 областях украинский язык немного преобладает над русским в соцсетях.
Зато на радио полностью доминирует украинский. Даже на региональных радиостанциях 54% всех песен и более 90% ведения передач — украиноязычные.
Напомним, больше половины украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Больше всего таких на западе страны, меньше всего — на востоке.