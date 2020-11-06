ВОЗ предупредила, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и требования к ресурсам сдерживают программы иммунизации, что приводит к вспышкам полиомиелита и кори среди детей в бедных частях мира.

Об этом сообщает Reuters.

Объявив срочный призыв к обеспечению финансирования для предотвращения эпидемий заразных болезней, детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что для решения проблем в бедных странах и странах со средним уровнем доходов нужно выделить 655 млн долларов.

— Мы не можем позволить, чтобы борьба с одной смертельной болезнью привела к тому, что мы потеряем позиции в борьбе с другими болезнями, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Форе сказала, что необходимые 655 млн долларов включают 400 млн долларов на борьбу с полиомиелитом и 255 млн долларов на борьбу с корью.

Корь — одно из самых заразных из известных в мире заболеваний — в течение последних лет переживает возрождение, вспышки болезни фиксируют во всех частях мира.

ВОЗ заявила, что данные об уровне смертности от кори за 2019, которые должны быть опубликованы на следующей неделе, «будут свидетельствовать о продолжении негативных показателей, вызванных продолжительными вспышками заболевания».

Что касается полиомиелита, количество случаев заболевания во всем мире было снижено до чрезвычайно низкого уровня к пандемии COVID-19, но теперь ожидается увеличение заболеваемости, в частности в Пакистане и Афганистане, а также в районах Африки, где уровень вакцинации снизился.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 49479250 случаев коронавируса, в частности 1245827 летальных, одновременно 35178479 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления здравоохранения в каждой стране, и призывает человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.