Власти Одессы объявили траур 7 ноября в связи со смертью знаменитого сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета в пятницу, 6 ноября.

— В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в память о Жванецком на зданиях его родного города будут приспущены флаги с траурными лентами.

Напомним, 6 ноября Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Причины смерти писателя пока неизвестны.