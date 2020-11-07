В Польше с 7 ноября вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Если число новых суточных заражений увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в стране введут полный локдаун.
Об этом пишет «Польское радио».
С сегодняшнего дня закроют заведения культуры, ограничат работу торговых центров, гостиницы будут принимать только людей в командировке, а в магазины и храмы сможет войти меньше людей.
— Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение, — сказал премьер Матеуш Моравецкий.
Напомним, правительство Франции вновь ввело режим самоизоляции по всей территории страны. Он начал действовать с пятницы, 30 октября.
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В Польше с 7 ноября вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Если число новых суточных заражений увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в стране введут полный локдаун.
Об этом пишет «Польское радио».
С сегодняшнего дня закроют заведения культуры, ограничат работу торговых центров, гостиницы будут принимать только людей в командировке, а в магазины и храмы сможет войти меньше людей.
— Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение, — сказал премьер Матеуш Моравецкий.
Напомним, правительство Франции вновь ввело режим самоизоляции по всей территории страны. Он начал действовать с пятницы, 30 октября.