В Польше с 7 ноября вступают в силу новые противоэпидемические ограничения. Если число новых суточных заражений увеличится до 70-75 на 100 тысяч человек, в стране введут полный локдаун.

Об этом пишет «Польское радио».

С сегодняшнего дня закроют заведения культуры, ограничат работу торговых центров, гостиницы будут принимать только людей в командировке, а в магазины и храмы сможет войти меньше людей.

— Театры, кинотеатры, музеи, галереи, все учреждения культуры будут временно закрыты, потому что мы хотим уменьшить общественное движение, — сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Напомним, правительство Франции вновь ввело режим самоизоляции по всей территории страны. Он начал действовать с пятницы, 30 октября.