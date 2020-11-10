«Николаевская ТЭЦ» выявила дефект на запорной арматуре по улице Пограничной, а потому Ингульский район Николаева временно оказался без отопления.

Об этом сообщается на странице предприятия во вторник вечером, 10 ноября, в Facebook.

Сообщается, что сейчас работники предприятия осуществляют ремонтные работы.

«Дефект обнаруженный на обратном участке трубопровода устранен. Работники ТЭЦ начали работы по заполнению дефектного участка и подготовке к последующим работам по подключению домов к отоплению», - говорится в сообщении.

Ожидается, что подача теплоносителя в Ингульском районе произойдет ориентировочно в 21:30.

Ранее сообщалось, что Николаевская ТЭЦ отчиталась, что дала тепло уже половине потребителей в Николаеве