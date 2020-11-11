Такое решение правительство приняло на заседании 11 ноября.

Согласно пояснительной записке, речь идет о применении полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

Сейчас полицейские могут применять электрошокеры для отражения нападения на милиционера, другого человека или объект, находящийся под охраной, а также для отражения нападения животного, если это угрожает жизни и здоровью человека или полицейского. В то же время в Министерстве внутренних дел считают, что эти основания «не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких специальных средств».

В частности, это касается задержания человека, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи, задержания вооруженного человека, который грозит применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас к таким людям полицейские могут применять устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и огнестрельное оружие.

Напомним, в Государственном бюро расследований заявили, что проблема пыток правоохранителями не является массовой, но все же имеет место. На данный момент 9 сотрудников полиции подозреваются в незаконных действиях в отношении граждан.