Последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии в рамках парижского Форума мира в четверг, 12 ноября, пишет Корреспондент.

— Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов - ред.), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития, — сказал Антонио Гутерриш.

Он добавил, что «вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов».

— Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью, — продолжил Антонио Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай — не позднее 2060.

Напомним, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса.