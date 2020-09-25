Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса.

Об этом он заявил, выступая на заседании Совбеза по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Новое время.

— Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, — сказал Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш добавил, что коронавирус «вышел из-под контроля».

Генсек считает, что причина этого «недостаток глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности».

— Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом, — сказал Антониу Гутерриш.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что коронавирусная инфекция нового типа является на данный момент главной угрозой для безопасности в мире.