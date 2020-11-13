Компания Facebook создала новую функцию для соцсети Instagram и Facebook Messenger, которая позволит самостоятельно удаляться отправленным сообщением.

Об этом в Facebook объявили накануне, 12 ноября, передает портал Tech Crunch.

Теперь пользователи обеих платформ смогут отправлять текстовые сообщения, эмодзи, гифки, голосовые сообщения и наклейки, которые будут самостоятельно удаляться, когда собеседник увидит их и закроет чат разговора.

Сама функция не является автоматической. Для ее активации нужно будет изменить параметры в настройках самого чата — для этого следует провести на экране пальцем вверх, находясь в чате.

В компании отмечают, что пока новая функция доступна для пользователей Facebook Messenger в США, Канаде, Мексике, Перу и Бангладеш. Вскоре она появится также для пользователей Instagram в Канаде, Аргентине, Чили, Перу и нескольких других стран.

Facebook обещает, что в скором будущем функция станет доступной для пользователей обеих платформ во всем мире.

Напомним, что соцсеть Instagram объявила об обновлении дизайна стартового экрана - на главном экране приложения появились вкладки Reels и Shop.