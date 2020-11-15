Сегодня, 15 ноября в трех населенных пунктах Баштанского района Николаевской области проходят выборы.

Избирательные участки открылись вовремя, нарушений закона не зафиксировано, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

— По состоянию на 8:00 участковые избирательные комиссии начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку, — сказано в сообщении.