Сегодня, 15 ноября в трех населенных пунктах Баштанского района Николаевской области проходят выборы.
Избирательные участки открылись вовремя, нарушений закона не зафиксировано, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
— По состоянию на 8:00 участковые избирательные комиссии начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку, — сказано в сообщении.
В Главном Управлении Национальной полиции области в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр с целью бесперебойного мониторинга оперативной обстановки.
Для оперативного реагирования на кризисные ситуации созданы дополнительные следственно-оперативные группы, задействованные бойцы специальных подразделений.
Напомним, сегодня, 15 ноября, в семи городах Украины проходит второй тур выборов городских голов.
Сегодня, 15 ноября в трех населенных пунктах Баштанского района Николаевской области проходят выборы.
Избирательные участки открылись вовремя, нарушений закона не зафиксировано, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
— По состоянию на 8:00 участковые избирательные комиссии начали свою работу вовремя и отчитались о своем открытии. Каких-либо правонарушений на участках не зафиксировано. Полицейские продолжают нести службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках и контролируют оперативную обстановку, — сказано в сообщении.
В Главном Управлении Национальной полиции области в круглосуточном режиме работает Ситуационный центр с целью бесперебойного мониторинга оперативной обстановки.
Для оперативного реагирования на кризисные ситуации созданы дополнительные следственно-оперативные группы, задействованные бойцы специальных подразделений.
Напомним, сегодня, 15 ноября, в семи городах Украины проходит второй тур выборов городских голов.