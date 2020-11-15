Показатель заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышает норму почти в восемь раз.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 303,73 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения);

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 —57,7 (при допустимом не более 50%);

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — 126,41 (при допустимом не менее 48 на 100 тысяч населения).

Как сообщалось, в Николаевской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19, из них 119 — в Николаеве.