В Николаевской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19, из них 119 — в Николаеве.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий Чрезвычайных ситуаций.
За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет. Всего недуг преодолели — 3733. Количество летальных случаев за сутки — 3, всего с начала эпидемии — 244.
Статистика по районам:
— Николаев — 119;
— Первомайск — 1;
— Южноукраинск — 3;
— Вознесенск — 29;
— Очаков — 15;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 7;
— Березанский район — 0;
— Братский район — 3;
— Березнеговатский район — 6;
— Веселиновский район — 23;
— Витовский район — 10;
— Вознесенский район — 2;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Доманевский район — 11;
— Казанковский район — 13;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 7;
— Новобугский район — 7;
— Новоодеский район — 0;
— Очакивский район — 4;
— Первомайский район —1;
— Снигиревский район — 22.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 992 человека, методом ИФА — 287.
На утро 15 ноября лечение проходят:
— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 86 больных;
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 29 больных и 30 человек с подозрением;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных и 17 человек с подозрением;
— Баштанская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 15 человек с подозрением;
— Николаевская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 14 человек с подозрением;
— Новобугская центральная районная больница (ЦРБ) — 23 больных и 26 человек с подозрением;
— Новоодеская центральная районная больница (ЦРБ) — 11 больных и 7 человек с подозрением;
— Очаковская центральная районная больница (ЦРБ) — 12 больных и 15 человек с подозрением;
— Вознесенская городская многопрофильная больница — 21 больной и 16 человек с подозрением;
— Доманевская центральная районная больница (ЦРБ) — 4 больных и 14 человек с подозрением;
— Николаевский роддом №1 — 12 больных;
— Николаевская городская больница №1 — 134 больных;
— городская больница №5 — 54 больных и 90 человек с подозрением;
— городская детская больница №2 — 4 больных и 7 человек с подозрением;
— городская больница №3 — 65 больных и 55 человек с подозрением;
— Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 0;
— Николаевская областная детская клиническая больница — 2 больных и 10 человек с подозрением.
Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.
В Николаевской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19, из них 119 — в Николаеве.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий Чрезвычайных ситуаций.
За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет. Всего недуг преодолели — 3733. Количество летальных случаев за сутки — 3, всего с начала эпидемии — 244.
Статистика по районам:
— Николаев — 119;
— Первомайск — 1;
— Южноукраинск — 3;
— Вознесенск — 29;
— Очаков — 15;
— Арбузинский район — 0;
— Баштанский район — 7;
— Березанский район — 0;
— Братский район — 3;
— Березнеговатский район — 6;
— Веселиновский район — 23;
— Витовский район — 10;
— Вознесенский район — 2;
— Врадиевский район — 0;
— Еланецкий район — 0;
— Доманевский район — 11;
— Казанковский район — 13;
— Кривоозерский район — 0;
— Николаевский район — 7;
— Новобугский район — 7;
— Новоодеский район — 0;
— Очакивский район — 4;
— Первомайский район —1;
— Снигиревский район — 22.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 992 человека, методом ИФА — 287.
На утро 15 ноября лечение проходят:
— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 86 больных;
— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 29 больных и 30 человек с подозрением;
— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных и 17 человек с подозрением;
— Баштанская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 15 человек с подозрением;
— Николаевская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 14 человек с подозрением;
— Новобугская центральная районная больница (ЦРБ) — 23 больных и 26 человек с подозрением;
— Новоодеская центральная районная больница (ЦРБ) — 11 больных и 7 человек с подозрением;
— Очаковская центральная районная больница (ЦРБ) — 12 больных и 15 человек с подозрением;
— Вознесенская городская многопрофильная больница — 21 больной и 16 человек с подозрением;
— Доманевская центральная районная больница (ЦРБ) — 4 больных и 14 человек с подозрением;
— Николаевский роддом №1 — 12 больных;
— Николаевская городская больница №1 — 134 больных;
— городская больница №5 — 54 больных и 90 человек с подозрением;
— городская детская больница №2 — 4 больных и 7 человек с подозрением;
— городская больница №3 — 65 больных и 55 человек с подозрением;
— Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 0;
— Николаевская областная детская клиническая больница — 2 больных и 10 человек с подозрением.
Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.