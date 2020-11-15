В Николаевской области за сутки выявлено 283 новых случая COVID-19, из них 119 — в Николаеве.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий Чрезвычайных ситуаций.

За сутки от коронавирусной болезни выздоровевших нет. Всего недуг преодолели — 3733. Количество летальных случаев за сутки — 3, всего с начала эпидемии — 244.

Статистика по районам:

— Николаев — 119;

— Первомайск — 1;

— Южноукраинск — 3;

— Вознесенск — 29;

— Очаков — 15;

— Арбузинский район — 0;

— Баштанский район — 7;

— Березанский район — 0;

— Братский район — 3;

— Березнеговатский район — 6;

— Веселиновский район — 23;

— Витовский район — 10;

— Вознесенский район — 2;

— Врадиевский район — 0;

— Еланецкий район — 0;

— Доманевский район — 11;

— Казанковский район — 13;

— Кривоозерский район — 0;

— Николаевский район — 7;

— Новобугский район — 7;

— Новоодеский район — 0;

— Очакивский район — 4;

— Первомайский район —1;

— Снигиревский район — 22.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 992 человека, методом ИФА — 287.

На утро 15 ноября лечение проходят:

— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 86 больных;

— Первомайская центральная районная больница (ЦРБ) — 29 больных и 30 человек с подозрением;

— Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных и 17 человек с подозрением;

— Баштанская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 15 человек с подозрением;

— Николаевская центральная районная больница (ЦРБ) — 10 больных и 14 человек с подозрением;

— Новобугская центральная районная больница (ЦРБ) — 23 больных и 26 человек с подозрением;

— Новоодеская центральная районная больница (ЦРБ) — 11 больных и 7 человек с подозрением;

— Очаковская центральная районная больница (ЦРБ) — 12 больных и 15 человек с подозрением;

— Вознесенская городская многопрофильная больница — 21 больной и 16 человек с подозрением;

— Доманевская центральная районная больница (ЦРБ) — 4 больных и 14 человек с подозрением;

— Николаевский роддом №1 — 12 больных;

— Николаевская городская больница №1 — 134 больных;

— городская больница №5 — 54 больных и 90 человек с подозрением;

— городская детская больница №2 — 4 больных и 7 человек с подозрением;

— городская больница №3 — 65 больных и 55 человек с подозрением;

— Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 0;

— Николаевская областная детская клиническая больница — 2 больных и 10 человек с подозрением.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.