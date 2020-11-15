В аптеках Николаева на сегодняшний день нет в наличии вакцин от гриппа. Новая поставка препарата ожидается к концу следующей недели.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказала начальница Управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

— К сожалению, на сегодня вакцины нет. Было завезено около 2 тысяч доз — они очень быстро разошлись. До конца следующей недели ожидается еще одна поставка вакцины, — проинформировала Ирина Шамрай.

Она рассказала, что на сегодняшний день от гриппа привился 1681 житель Николаевщины, среди них — 430 медработников.

Кроме того, по словам Ирины Шамрай, Министерство здравоохранения закупило вакцины для медиков, работающих в отделениях для лечения коронавирусных больных.

Что касается других сезонных заболеваний помимо гриппа, то уже сейчас наблюдается рост.

— Имеем повышение заболеваемости, как и в каждый эпидемический период. У нас наступила осень, у нас наступили холода. Больше 2,5 тысяч уже прошли с ОРВИ. Грипп мы еще не регистрируем. Каждую неделю мы уже начинаем отмечать заболеваемость, — рассказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что в городских больницах Николаева, предназначенных для лечения больных COVID-19, до конца года оборудуют дополнительные точки подачи кислорода. Всего, кислородом будут обеспечены 80% коек.