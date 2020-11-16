Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали в субботу, 14 ноября, рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса.

Было выявлено 660 905 случаев инфицирования, сообщает DW.

Также в ВОЗ обнаружили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам.

Напомним, ранее разработчик вакцины заявил, что она позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также лекарство должно снизить передаваемость коронавируса.