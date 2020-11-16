В Корабельном районе Николаева в промышленных масштабах занимаются очисткой тяжелых металлов от примесей из-за чего местные жители жалуются на плохое самочувствие.

Об этом рассказал житель Николаева Сергей Ковальков на своей странице в Facebook.

По его словам, приблизительно полгода назад жители улиц Оранжерейная и Богдана Хмельницкого в микрорайоне Широкая Балка начали замечать, что в воздухе появился резкий неприятный запах жженой пластмассы и резины.

— С каждым месяцем ситуация ухудшалась. Жители улицы начали массово жаловаться на плохое самочувствие и першение в горле. Пожилые люди просто задыхались от невыносимого зловония и едкого дыма. Обнаружился источник загрязнения воздуха — импровизированная труба дымохода, которая выходит прямо на улицу из нижней части проёма для гаражных ворот по адресу улица Оранжерейная дом №74, - рассказал Сергей Ковальков.

Также он отмечает, что на первый взгляд это может показаться обычной площадкой приема металлолома со специализацией по цветным металлам и часто на подобных площадках занимаются выжиганием изоляции с медных кабелей, чем и объясняется едкий дым из трубы на улице.

— Однако, внимательно присмотревшись к деталям, можно понять, что здесь не все так просто. В последние месяцы эта площадка работает ударными темпами в режиме 24/7. Периодически на улице появлялись люди в грязной и закопченной одежде, они брели группами 3-5 человек в магазин и возвращались к объекту. Для выжигания медных кабелей столько людей и с таким графиком работы не нужно. Присмотритесь к фото в большом увеличении, и обнаружите большое количество различных ёмкостей с жидкостями разного цвета, и целую гору старых электрических и электронных плат, - добавил Сергей Ковальков.

По словам Сергея Ковалькова, в Широкой Балке в промышленных масштабах занимаются очисткой тяжелых металлов от примесей.

— То, чем занимаются на этом участке люди, иначе, чем самоубийством и экоцидом не назовешь. У этого процесса есть еще одно красивое название — «Аффинаж», а если по-простому, то кислотное вытравливание золота из радиодеталей с дальнейшей очисткой. Причем, в Широкой Балке этот процесс происходит в промышленных масштабах. Интернет изобилует описанием методик добычи драгметаллов из различных электронных устройств и радиодеталей, заострим внимание на аспекте колоссального вреда здоровью человека и окружающей среде. Правовую оценку этой деятельности, надеюсь, дадут наши правоохранительные органы и суд, - сказал Сергей Ковальков.

Сергей Ковальков отметил, что местные жители обратились в районное отделение полиции Корабельного района.

— Очевидно, что ничего хорошего для здоровья жителей микрорайона подобная деятельность не несет. Так же интересно как долго живут люди, после трудоустройства на эту площадку. Жители обратились в РОВД Корабельного района Николаева с заявлением о прекращении деятельности этой площадки и полному вывозу сырья и оборудования с территории. Очень хочется верить, что нелегальному бизнесу травли людей ядовитым дымом и кислотными парами наконец-то придет конец, - Сергей Ковальков.

Напомним, что жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.