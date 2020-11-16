Следователи закончили досудебное расследование по делу в отношении 5 сотрудников Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области, которых обвиняют в пытках, похищении и изнасиловании.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

— Следствием установлено, что указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей, - сказано в сообщении.

В частности, указывается, что в январе 2020 года трое полицейских выбивали из двоих пострадавших признание за совершение краж, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре.

— Также по другому факту, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему был нанесен 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести, - сказано в сообщении.

Также согласно версии следствия, в мае 2020 один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, пытал женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.

После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Позже в Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области.

По мнению министра, эта ситуация непохожа на ту, которая произошла в 2013 году во Врадиевке Николаевской области, когда милиция и прокуратура области в течение нескольких дней покрывали капитана и старшего лейтенанта милиции (а также их соучастника — местного таксиста), которые в ночь с 26 на 27 июня совершили групповое изнасилование и «оконченное покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью» в отношении местной жительницы Ирины Крашковой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Помимо этого Арсен Аваков отказался приносить свои извинения перед людьми, которые пострадали от произвола сотрудников полиции.