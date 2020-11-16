В Запорожской области в Молочном лимане работники рыбоохранного патруля обнаружили массовую гибель азовской хамсы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В частности, работники Азовского рыбоохранного патруля обнаружили гибель рыб сегодня, 16 ноября, во время рейда в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Запорожской области.

При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружили от 300 до 500 погибших рыб.

О факте гибели рыбы для установления причин ее мора Госрыбагентство проинформировало работников Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.

Напомним, что 17 июня на Бугском лимане возле села Новобогдановка Николаевского района во время рейдовой работы госинспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали гибель рыбы.