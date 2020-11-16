Великобритания договорилась с Moderna о поставках пяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Теперь правительство зарезервировало всего 355 миллионов доз различных разрабатываемых препаратов.
Об этом сообщает Reuters.
Сегодня в правительстве Британии также заявляли, что получить первую партию этой вакцины удастся не ранее весны 2021 года из-за логистических трудностей.
Без учета вакцины Moderna, Британия зарезервировала себе 350 миллионов доз лекарств различных разработчиков. Среди них 40 миллионов доз вакцины разработки BioNTech/Pfizer, которые заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний на добровольцах, а также 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Этот препарат еще проходит третью стадию испытаний.
Напомним, вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.
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Великобритания договорилась с Moderna о поставках пяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Теперь правительство зарезервировало всего 355 миллионов доз различных разрабатываемых препаратов.
Об этом сообщает Reuters.
Сегодня в правительстве Британии также заявляли, что получить первую партию этой вакцины удастся не ранее весны 2021 года из-за логистических трудностей.
Без учета вакцины Moderna, Британия зарезервировала себе 350 миллионов доз лекарств различных разработчиков. Среди них 40 миллионов доз вакцины разработки BioNTech/Pfizer, которые заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний на добровольцах, а также 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Этот препарат еще проходит третью стадию испытаний.
Напомним, вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов