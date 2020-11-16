Великобритания договорилась с Moderna о поставках пяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Теперь правительство зарезервировало всего 355 миллионов доз различных разрабатываемых препаратов.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня в правительстве Британии также заявляли, что получить первую партию этой вакцины удастся не ранее весны 2021 года из-за логистических трудностей.

Без учета вакцины Moderna, Британия зарезервировала себе 350 миллионов доз лекарств различных разработчиков. Среди них 40 миллионов доз вакцины разработки BioNTech/Pfizer, которые заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний на добровольцах, а также 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Этот препарат еще проходит третью стадию испытаний.

Напомним, вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.