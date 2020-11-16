До конца 2020 года на грани голода из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием на фоне эпидемии коронавируса рискуют оказаться 130 млн человек.

Об этом в Twitter сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

— Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды, — сообщил Антониу Гутерриш.

Ранее генсек ООН заявил, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19