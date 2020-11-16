До конца 2020 года на грани голода из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием на фоне эпидемии коронавируса рискуют оказаться 130 млн человек.
Об этом в Twitter сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
— Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды, — сообщил Антониу Гутерриш.
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До конца 2020 года на грани голода из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием на фоне эпидемии коронавируса рискуют оказаться 130 млн человек.
Об этом в Twitter сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
— Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани голода до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды, — сообщил Антониу Гутерриш.
Ранее генсек ООН заявил, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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