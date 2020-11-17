В понедельник компания Twitter назначила Пейтера Затко, всемирно известного хакера под никнеймом Mudge, на новую должность главы службы безопасности.
Сначала Пейтер Затко проведет осмотр безопасности Twitter – это займет 45-60 дней, пишет Украинская правда.
Он изучит «информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело».
После этого Пейтер Затко предложит изменения в структуре и методах работы компании и сайта.
Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он был одним из лидеров хакерской группы «Cult of the Dead Cow», печально известной выпуском вирусов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.
Он также работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.
Напомним, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В понедельник компания Twitter назначила Пейтера Затко, всемирно известного хакера под никнеймом Mudge, на новую должность главы службы безопасности.
Сначала Пейтер Затко проведет осмотр безопасности Twitter – это займет 45-60 дней, пишет Украинская правда.
Он изучит «информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также инженерное дело».
После этого Пейтер Затко предложит изменения в структуре и методах работы компании и сайта.
Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он был одним из лидеров хакерской группы «Cult of the Dead Cow», печально известной выпуском вирусов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.
Он также работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.
Напомним, Twitter стал первой крупной технологической компанией, позволившей своим сотрудникам бесконечно работать удаленно.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов