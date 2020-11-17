В Украине ожидают снижения заболеваемости коронавирусом через две недели.

Об этом на своем канале в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Карантин выходного дня дает свои первые результаты. По данным СНБО, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. человек в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье — на 27%. То есть, люди остались дома. Так же мы видим, что на эти выходные мобильность пользователей была едва ли не самой низкой с весны, когда действовал жесткий карантин. Мы призываем украинский и бизнес соблюдать все правила. Ожидаем, что темпы роста заболеваемости уменьшатся примерно за 2 недели, — говорится в сообщении.