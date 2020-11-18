Мэр Праги Зденек Гржиб работает врачом в столичной больнице для больных коронавирусом на волонтерских началах.

Почему он принял такое решение – пражский мэр рассказал корреспонденту украинской службы Радио Свобода.

Свое обещание политик сдержал: утром он продолжает заниматься городскими делами, а после обеда надевает защитный костюм и идет в больницу при Карловом университете и выполняет указания главного врача.

— Утром я, как всегда, в мэрии: присутствую на встречах, готовлю документы, провожу пресс-конференции. А около часа дня прихожу сюда и переодеваюсь в медицинскую одежду, – рассказывает Зденек Гржиб.

На значке рядом с его именем написано просто «доктор», и это не преувеличение, диплом врача у мэра действительно есть.

— Перед тем как стать мэром, я работал в области медицины, в том числе участвовал в создании электронной системы выдачи рецептов, – поясняет Зденек Гржиб.

Он, смеясь, рассказывает, что персонал больницы почти две недели привыкал к тому, что на дежурство с ними выходит мэр столицы. Но постепенно напряженность в отношениях удалось преодолеть.

— Я пришел сюда прежде всего для того, чтобы мотивировать других людей помогать в больницах. Врачам сейчас очень сложно справляться с огромным количеством новых пациентов с COVID-19, – поясняет Зденек Гржиб.

Позже мэр все-таки признал, что у его поступка есть и политические цели. Он хочет вернуть доверие людей к правительству — особенно после того, как по репутации властей большой удар нанес скандал с бывшим министром здравоохранения страны. В октябре Романа Примулу застали выходящим из ресторана поздно вечером — после того как сам он призвал правительство все рестораны и бары закрыть.

Напомним, Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.